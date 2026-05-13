Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari hat am 10.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,620 TRY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 47,33 Prozent auf 111,6 Millionen TRY. Im Vorjahresviertel hatte Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari 211,8 Millionen TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at