18.05.2026 06:31:29

KUZE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KUZE hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 85,99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 41,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KUZE im vergangenen Quartal 17,49 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KUZE 16,59 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 380,20 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 379,35 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 68,57 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 73,50 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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