KUZE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KUZE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52,92 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KUZE ein EPS von 79,31 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 17,92 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,77 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at