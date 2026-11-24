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24.11.2026 16:22:00
KV-Bewachung - Einigung nach drei Verhandlungsrunden erzielt
Die zuständigen Vertreterinnen und Vertreter der Sozialpartner - Gewerkschaft vida und Fachverband der gewerblichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer - haben sich nach drei Verhandlungsrunden auf einen neuen Kollektivvertrag (KV) fürs Bewachungsgewerbe geeinigt. In einer gemeinsamen Aussendung war danach die Rede von einem "fairen Kompromiss" für die 15.700 Beschäftigten in Branche, sie erhalten laut APA-Informationen 3,3 Prozent mehr Geld.
Angenommen worden war auch eine rollierende Inflation von 3,3 Prozent. Diese auszugleichen, hatte die Gewerkschaft gefordert. Im ersten Dienstjahr steigen laut der gemeinsamen Aussendung Sonderlöhne wie der 13. und 14. Lohn.
phs/tsk
ISIN WEB http://www.vida.at https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe
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