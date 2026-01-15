15.01.2026 10:30:00

KV-Mindestlöhne stiegen 2025 stärker als Vorjahresinflation

Die kollektivvertraglichen Brutto-Mindestlöhne sind im Jahr 2025 durchschnittlich um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Wie die Statistik Austria am Donnerstag schreibt, lag die Steigerung damit über der relevanten Inflationsrate des Vorjahres 2024 von 2,9 Prozent. Den höchsten KV-Mindestlohn-Aufschlag gab es für Arbeiterinnen und Arbeiter mit 4,2 Prozent, gefolgt von Angestellten (3,8 Prozent) und öffentlichen Bediensteten (3,6 Prozent).

Wie in den meisten Jahren des vergangene Vierteljahrhunderts gab es ein reales Mindestlohnplus. Nur 2002 und 2023 fiel der Lohnzuwachs geringer aus als die Teuerungsrate des jeweiligen Vorjahres. Die Berechnung der Statistikbehörde bezieht sich dabei nur auf die KV-Mindestlöhne, nicht auf die Ist-Löhne (inkl. Überzahlung).

Die Entwicklung im vergangenen Jahr bedeutet auch eine Rückkehr zur "Normalität" der vergangenen 25 Jahre. Seit dem Jahr 2000 betrug das durchschnittliche Mindestlohnplus 2,9 Prozent. 2023 und 2024 hatte es im Rahmen der Inflationskrisen Lohnzuwächse von 7,6 und 8,5 Prozent gegeben.

spo/cgh

WEB http://www.statistik.at/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen