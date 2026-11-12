KV-Verhandlungen zur Bewachungsbranche weiter ohne Einigung

In der Bewachungsbranche haben die Sozialpartner in der zweiten Kollektivvertrags-Runde keine Einigung erzielt. "Zwar zeigte die Arbeitgeberseite Bereitschaft zu Verbesserungen beim 13. und 14. Monatslohn, bei der zentralen Forderung der Gewerkschaft nach einer Lohnerhöhung in Höhe der vollen rollierenden Inflation gab es jedoch kein Entgegenkommen", so die Gewerkschaft vida nach den heutigen Gesprächen. Am 23. November findet die 3. Verhandlungsrunde statt.

Nächste Woche geht es in der Herbstlohnrunde mit dem Handel und den Bahnunternehmen weiter. Die Woche drauf sind dann weitere KV-Gesprächsrunden für den IT-Sektor und die privaten Busunternehmen terminisiert.

stf/fel

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