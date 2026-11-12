KV-Verhandlungen zur Bewachungsbranche weiter ohne Einigung

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Reaktion Arbeitgeber (Untertitel, 2. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

In der Bewachungsbranche haben die Sozialpartner in der zweiten Kollektivvertrags-Runde keine Einigung erzielt. "Zwar zeigte die Arbeitgeberseite Bereitschaft zu Verbesserungen beim 13. und 14. Monatslohn, bei der zentralen Forderung der Gewerkschaft nach einer Lohnerhöhung in Höhe der vollen rollierenden Inflation gab es jedoch kein Entgegenkommen", so die Gewerkschaft vida nach den heutigen Gesprächen. Am 23. November findet die 3. Verhandlungsrunde statt.

Der Bundesvorsitzende des Bewachungsgewerbes, Hans-Georg Chwoyka, kritisierte in einer Aussendung die Ablehnung des "äußerst attraktiven Gesamtpakets" durch die Gewerkschaft. Man habe eine Erhöhung der KV-Löhne in Höhe der rollierenden Inflation von 3,3 Prozent für mehr als die Hälfte der Beschäftigten in den niedrigeren Lohngruppen sowie zusätzlich eine Erhöhung von Urlaubs- und Weihnachtsremuneration vorgeschlagen.

Nächste Woche geht es in der Herbstlohnrunde mit dem Handel und den Bahnunternehmen weiter. Die Woche drauf sind dann weitere KV-Gesprächsrunden für den IT-Sektor und die privaten Busunternehmen terminisiert. In der Bewachungsbranche findet die nächste KV-Verhandlungsrunde am 23. November statt.

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