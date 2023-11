KV - WKÖ-Obleute: Nötiger Balanceakt gelingt nur mit Einmalzahlungen

Mit geballter Kraft haben die WKÖ-Spartenobleute von Handel, Industrie und Gewerbe/Handwerk angesichts stockender KV-Verhandlungen samt begonnener Metaller-Streiks auf die derzeitige Schwäche der Wirtschaft hingewiesen. In keinem ihrer Wirtschaftsbereiche seien die Forderungen der Gewerkschaft umsetzbar. Die herrschende Rezession sei keine - wie von Wirtschaftsforschern dargestellt - "milde". "Wir sind in einer Vollrezession", sagte WKÖ-Industrievertreter Sigi Menz.

"Gewerbe und Handwerk sind in einer tiefen Rezession", hieß es in der Wirtschaftskammer (WKÖ) vor Journalistinnen und Journalisten in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Dienstagvormittag. Zuvor hatten die Metaller in der Frühschicht ihre Streiks begonnen, nachdem deren sechste Verhandlungsrunde gescheitert war.

Heuer brauche man kreative Lösungen, nicht die Benya-Formel, so Gewerbe-Obfrau Renate Scheichelbauer-Schuster, Handelsobmann Rainer Trefelik und Menz (Industrie) unisono. Die Arbeitnehmervertreter müssten dringend flexibler werden. Das sind aus Sicht der Arbeitgeber neben einer gewissen Inflationsabgeltung vor allem auch Einmalzahlungen und etwaige Streckungen der Abschlüsse über einen längeren Zeitraum. "Bisher haben wir (von den Gewerkschaften, Anm.) aber nur ein 'Njet' in sowjetischer Art und Weise gehört, sonst gar nichts", monierte Trefelik.

Menz rechnete angesichts der Benya-Formel - nach dieser bekommen die Arbeitnehmer die Inflation plus einen Anteil an der Produktivitätssteigerung - vor, dass es bei dieser heuer ohnehin einen negativen Saldo geben müsse, weil die Auftragslage massiv eingebrochen sei. Bei der Herstellung von Waren müsse man heuer von der angewandten rollierenden Inflation von 9,6 Prozent 2,7 Punkte abziehen. "Dann käme man auf Steigerungen von 6,9 Prozent", sagte Menz zum Blickwinkel der Arbeitgeberseite. Er betonte die Gesprächsbereitschaft der Metaller-Fachverbände in der WKÖ.

"Wir brauchen jetzt einen sozialpartnerschaftlichen Zusammenhalt, eine gemeinsame Verantwortung für den Wirtschaftsstandort Österreich", sagte Scheichelbauer-Schuster stellvertretend für alle anwesenden Spartenobleute. "Wir kämpfen nicht nur für unsere Betriebe und Branchen, sondern um das gemeinsame Überstehen der Rezession. Das ist für die Existenz im Inland und für den Export überlebensnotwendig."

"Uns muss ein Balanceakt gelingen, mit Beharren wird das nichts. In der wirtschaftlichen Situation, in der wir uns befinden, sollten Einmalzahlungen ein fixer Bestandteil sein", verwies Menz auf die in Österreich über vergleichbaren EU-Staaten liegende Inflation. "Das sollte nicht nur der Schnittlauch auf dem Butterbrot, sondern Teil der Verhandlungen sein", sagte er in Richtung PRO-GE-Chefverhandler Binder. Wenn sich die Situation wieder ändern könne auch wieder ohne Einmalzahlungen vorgegangen werden.

Scheichelbauer-Schuster verwies auf eine sehr triste Situation in jenen acht Gewerbe- und Handwerksbranchen, die dem Metallgewerbe-KV unterliegen, von der speziell kleine und mittlere Betriebe betroffen seien. Bei den Metalltechnikern gab es laut von der WKÖ bei KMU Forschung beauftragten aktuellen Untersuchung im ersten Halbjahr beim "Auftragseingang/Umsatz (real = mengenmäßig)" ein Minus zum Vorjahreszeitraum von 10,7 Prozent, bei den Spenglern minus 13,5 und bei den Installateuren minus 13,1 Prozent.

Diese Einbrüche seien angesichts bereits geschehener Rückgänge 2022 zu betrachten, betonte Scheichelbauer-Schuster. Und der Ausblick schaue nicht besser aus: "So erwarten etwas mehr als die Hälfte der Metalltechniker Auftragsrückgänge im Ausmaß von durchschnittlich gut 25 Prozent."

Handelsobmann Trefelik warnte davor, dass es den allermeisten Handelsfirmen, vor allem den kleinen und mittleren Betrieben, schlicht nicht möglich sein werde, die von der Gewerkschaft geforderten Lohnerhöhungen vorzunehmen. "Die Leute stehen mit dem Handy vorm Geschäft, schauen nach, was es ihr Wunschprodukt beim internationalen Onlinehändler kostet." Ob er in der dritten Runde seiner KV-Verhandlungen am Donnerstag auch ein Angebot der Arbeitgeber nennen wird, was bisher nicht geschah, ließ er offen.

Ähnlich wie Trefelik mit Amazon und Co argumentierte Menz mit dem hohen Exportanteil der heimischen Industrie. Über die ganze Branche liege dieser bei 69 Prozent und in der metalltechnischen Industrie, wo derzeit gestreikt wird, bei 80 Prozent.

