KVH Industries Ing präsentierte Quartalsergebnisse

KVH Industries Ing hat am 10.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KVH Industries Ing -0,220 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KVH Industries Ing einen Umsatz von 26,9 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,380 USD. Im Vorjahr hatten -0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,48 Prozent auf 113,83 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 111,01 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at