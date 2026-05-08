KVH Industries Ing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KVH Industries Ing hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 32,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at