13.02.2026 06:31:29
Kvika Bank Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kvika Bank Registered hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 ISK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,740 ISK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Kvika Bank Registered im vergangenen Quartal 9,57 Milliarden ISK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kvika Bank Registered 9,11 Milliarden ISK umsetzen können.
In Sachen EPS wurden 1,39 ISK je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kvika Bank Registered 1,73 ISK je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,52 Milliarden ISK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 38,22 Milliarden ISK ausgewiesen.
