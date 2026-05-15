Kvika Bank Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kvika Bank Registered hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 ISK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 ISK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,76 Milliarden ISK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,07 Milliarden ISK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at