Kvika Bank Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kvika Bank Registered äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,33 ISK gegenüber 0,500 ISK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Kvika Bank Registered mit einem Umsatz von insgesamt 9,60 Milliarden ISK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,23 Milliarden ISK erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent gesteigert.

