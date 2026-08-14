Kvika Bank Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kvika Bank Registered hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 ISK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,310 ISK je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 9,79 Milliarden ISK, gegenüber 9,99 Milliarden ISK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,96 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at