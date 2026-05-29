Kvix Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kvix Registered hat am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Kvix Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,0 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kvix Registered einen Umsatz von 3,7 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at