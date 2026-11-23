Kvix Registered hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Kvix Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 SEK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,9 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 3,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at