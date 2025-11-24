Kvix Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kvix Registered hat sich am 21.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 SEK gegenüber -0,020 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 621,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,0 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 0,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at