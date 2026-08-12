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12.08.2026 06:31:29
KVK hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
KVK hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 48,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 67,12 JPY je Aktie generiert.
KVK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,18 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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