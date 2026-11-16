KVK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KVK stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 53,11 JPY, nach 81,43 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat KVK mit einem Umsatz von insgesamt 7,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at