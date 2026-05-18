KVK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KVK gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 63,73 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 83,20 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat KVK mit einem Umsatz von insgesamt 8,02 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,61 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 273,01 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 264,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 30,90 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte KVK 29,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at