Switc a Aktie

Switc a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044

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11.06.2026 16:00:00

KVM-Switch mit HDMI für zwei Monitore kostet unter 50 Euro: Unitek V1312 im Test

Der Unitek V1312 ist ein günstiger Dual-Monitor-KVM-Switch mit zweimal HDMI 2.0 pro PC und drei USB-A-3.0-Ports für aktuell 48 Euro. Wir haben ihn getestet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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