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13.03.2026 18:12:13
KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Ausschläge verzeichneten die ATX-Werte in der vergangenen Woche:
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