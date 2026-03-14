Wochenentwicklung 14.03.2026 03:25:22

KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche hat sich der deutsche Leitindex DAX zwischenzeitlich stark bewegt. Das hat sich bei den Einzelwerten getan.

So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche:
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