Seit Jahren ist BNP Paribas Zertifikate für Österreichs Anleger da - mit Top-Services und -Produkten. Vor Ort und Online. Ihre Stimme, unser Ansporn. -W-

ATX

5 270,78
-96,12
-1,79 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Wochenperformance 27.03.2026 19:12:00

KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Viele Themen hatten in der vergangenen Woche Auswirkung auf die Börse. So performten die Einzelwerte im heimischen Leitindex ATX.

Diese Ausschläge verzeichneten die ATX-Werte in der vergangenen Woche:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische ATX-Kurse

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Indizes in diesem Artikel

    ATX 5 270,78 -1,79%

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    19:12 KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
    22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
    22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
    21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

    Börse aktuell - Live Ticker

    Steigende Ölpreise belasten US-Börsen -- ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
    Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen