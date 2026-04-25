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25.04.2026 04:42:00
KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche:
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Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.