Wochenentwicklung 16.05.2026 19:18:00

KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche hat sich der deutsche Leitindex DAX zwischenzeitlich stark bewegt. Das hat sich bei den Einzelwerten getan.

So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche:
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