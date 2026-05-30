Wochenperformance 30.05.2026 04:31:00

KW 22: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 22: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Viele Themen hatten in der vergangenen Woche Auswirkung auf die Börse. So performten die Einzelwerte im heimischen Leitindex ATX.

Diese Ausschläge verzeichneten die ATX-Werte in der vergangenen Woche:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische ATX-Kurse
Zertifikate auf den ATX
Hier geht es zur ATX-Übersichtsseite

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
    04:31 KW 22: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
    02:37 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
    29.05.26 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
    29.05.26 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio

    Börse aktuell - Live Ticker

    US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
    Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen