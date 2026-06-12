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Wochenperformance 12.06.2026 18:12:50

KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Viele Themen hatten in der vergangenen Woche Auswirkung auf die Börse. So performten die Einzelwerte im heimischen Leitindex ATX.

Diese Ausschläge verzeichneten die ATX-Werte in der vergangenen Woche:
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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