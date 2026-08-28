ATX

6 786,58
110,35
1,65 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Wochenperformance 28.08.2026 18:04:00

KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Viele Themen hatten in der vergangenen Woche Auswirkung auf die Börse. So performten die Einzelwerte im heimischen Leitindex ATX.

Diese Ausschläge verzeichneten die ATX-Werte in der vergangenen Woche:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische ATX-Kurse

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Indizes in diesem Artikel

    ATX 6 786,58 1,65%

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    18:04 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
    17:51 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
    27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
    26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
    25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn

    Börse aktuell - Live Ticker

    Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
    Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. Die Wall Street notiert oberhalb der Nulllinie. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen