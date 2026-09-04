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Wochenperformance 04.09.2026 18:06:00

KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Viele Themen hatten in der vergangenen Woche Auswirkung auf die Börse. So performten die Einzelwerte im heimischen Leitindex ATX.

Diese Ausschläge verzeichneten die ATX-Werte in der vergangenen Woche:
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Historische ATX-Kurse

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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    Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
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