Wochenentwicklung 05.09.2026 02:17:00

KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche hat sich der deutsche Leitindex DAX zwischenzeitlich stark bewegt. Das hat sich bei den Einzelwerten getan.

So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Hier finden Sie die Marktkapitalisierung der DAX-Aktien
Zur DAX-Übersichtsseite
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: Stonel / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    02:17 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    04.09.26 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
    04.09.26 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
    03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
    02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

    Börse aktuell - Live Ticker

    Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
    Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen