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Wochenperformance 25.09.2026 18:05:00

KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Viele Themen hatten in der vergangenen Woche Auswirkung auf die Börse. So performten die Einzelwerte im heimischen Leitindex ATX.

Diese Ausschläge verzeichneten die ATX-Werte in der vergangenen Woche:
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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