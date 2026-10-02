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02.10.2026 18:04:00
KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Ausschläge verzeichneten die ATX-Werte in der vergangenen Woche:
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