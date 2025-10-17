ATX

4 578,37
-96,84
-2,07 %
<
Wochenperformance 17.10.2025 19:14:00

KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Viele Themen hatten in der vergangenen Woche Auswirkung auf die Börse. So performten die Einzelwerte im heimischen Leitindex ATX.

Diese Ausschläge verzeichneten die ATX-Werte in der vergangenen Woche:
Historische ATX-Kurse

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

    Sorgen vor US-Kreditkrise: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Verlusten
    Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten am Freitag kräftige Verluste ein. Die US-Börsen zeigen sich uneinheitlich. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich deutlich leichter ins Wochenende.
