Wochenentwicklung 01.02.2026 01:19:00

KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche hat sich der deutsche Leitindex DAX zwischenzeitlich stark bewegt. Das hat sich bei den Einzelwerten getan.

So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Hier finden Sie die Marktkapitalisierung der DAX-Aktien
Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Übersichtsseite

Bildquelle: Stonel / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    01:19 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
    31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
    31.01.26 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
    30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
    Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen