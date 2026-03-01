DAX 40

25 284,26
-4,76
-0,02 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Wochenentwicklung 01.03.2026 01:57:00

KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche hat sich der deutsche Leitindex DAX zwischenzeitlich stark bewegt. Das hat sich bei den Einzelwerten getan.

So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Hier finden Sie die Marktkapitalisierung der DAX-Aktien
Zur DAX-Übersichtsseite
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: Stonel / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Indizes in diesem Artikel

    DAX 25 284,26 -0,02%

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    02:43 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
    02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9
    01:57 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
    28.02.26 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

    Börse aktuell - Live Ticker

    US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
    Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen