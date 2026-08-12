Kwality Pharmaceuticals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kwality Pharmaceuticals hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,62 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at