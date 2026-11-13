Kwality Pharmaceuticals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kwality Pharmaceuticals ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kwality Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27,93 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,60 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,81 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,11 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at