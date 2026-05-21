Kwality Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kwality Pharmaceuticals ließ sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kwality Pharmaceuticals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,39 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,95 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Milliarden INR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 64,90 INR. Im Vorjahr hatte Kwality Pharmaceuticals 38,36 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,90 Prozent auf 5,03 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at