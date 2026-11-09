Kwality Walls (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kwality Walls (India) ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kwality Walls (India) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kwality Walls (India) -0,430 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Kwality Walls (India) im vergangenen Quartal 4,64 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kwality Walls (India) 3,22 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at