Kwang Dong Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kwang Dong Pharmaceutical lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 54,38 KRW. Im letzten Jahr hatte Kwang Dong Pharmaceutical einen Gewinn von 64,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 425,29 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 439,82 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at