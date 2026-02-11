Kwang Dong Pharmaceutical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kwang Dong Pharmaceutical hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 122,95 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 304,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Kwang Dong Pharmaceutical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 412,10 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 390,83 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 448,05 KRW. Im Vorjahr hatte Kwang Dong Pharmaceutical 1011,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1 659,51 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 640,72 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at