Kwang Dong Pharmaceutical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kwang Dong Pharmaceutical präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 89,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Kwang Dong Pharmaceutical 95,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kwang Dong Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 410,85 Milliarden KRW im Vergleich zu 377,60 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at