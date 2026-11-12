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12.11.2026 06:31:28
Kwang Dong Pharmaceutical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kwang Dong Pharmaceutical hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23,15 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 275,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 460,61 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 444,52 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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