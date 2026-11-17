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17.11.2026 06:31:28
KWANG HEE DEVELOPMENT-ORIENTED SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE gewährte Anlegern Blick in die Bücher
KWANG HEE DEVELOPMENT-ORIENTED SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 333,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -59,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 419,1 Millionen KRW – ein Plus von 6,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KWANG HEE DEVELOPMENT-ORIENTED SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE 394,9 Millionen KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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