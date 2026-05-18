KWANG HEE DEVELOPMENT-ORIENTED SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KWANG HEE DEVELOPMENT-ORIENTED SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 199,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -81,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KWANG HEE DEVELOPMENT-ORIENTED SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 424,0 Millionen KRW. Im Vorjahresviertel waren 390,2 Millionen KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at