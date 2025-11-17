KWANG HEE DEVELOPMENT-ORIENTED SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KWANG HEE DEVELOPMENT-ORIENTED SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -59,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -109,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 394,9 Millionen KRW – das entspricht einem Minus von 25,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 532,9 Millionen KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at