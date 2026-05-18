Kwang Myung Electric Engineering: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kwang Myung Electric Engineering hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -176,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kwang Myung Electric Engineering ein EPS von -86,000 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 26,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,14 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 16,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at