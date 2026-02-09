Kwang Myung Electric Engineering legte Quartalsergebnis vor

Kwang Myung Electric Engineering lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 806,03 KRW gegenüber -703,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Kwang Myung Electric Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 19,46 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 58,16 Prozent verringert.

Kwang Myung Electric Engineering vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1370,830 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1000,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 93,23 Milliarden KRW – eine Minderung um 34,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 142,41 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at