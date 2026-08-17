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17.08.2026 06:31:29
Kwang Myung Electric Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kwang Myung Electric Engineering ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kwang Myung Electric Engineering die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 155,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kwang Myung Electric Engineering ein Ergebnis je Aktie von -489,000 KRW vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Kwang Myung Electric Engineering 18,43 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 26,66 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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